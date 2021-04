Beach volley | World Tour 2021 Cancun2 Windisch Cottafava e Abbiati Andreatta si fermano a un passo dal main draw

(Di venerdì 23 aprile 2021) Saranno solo due le coppie italiane in campo da oggi nel tabellone principale del secondo torneo 4 stelle in programma a Cancun in Messico. I due binomi azzurri presenti nelle qualificazioni si sono dovuti arrendere ad undall’ingresso neled hanno chiuso entrambi con una vittoria e una sconfitta.hanno battuto 2-0 al primo turno i norvegesi Rongoen/Berntsen. Emozioni nel primo set con gli azzurri costretti ad annullare due set ball e vittoriosi 25-23 e vittoriosi nel secondo parziale senza troppi problemi: 21-16. Nel secondo incontro, decisivo, per l’ingresso nel tabellone principale, la giovane coppia azzurra si è trovata di fronte gli olandesi Boermans/De Groot, al loro secondo torneo nele capaci di eliminare al primo ...

Con il nuovo Dpcm gli impianti sportivi da lunedì 26 aprile potranno riaprire, così gli appassionati potranno riprendere a giocare a calcetto, basket,all'aperto, ma soltanto in zona gialla. Dpcm, sì al calcetto: niente doccia dopo la partita Come specificato nel decreto, sarà infatti consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi ...... inclusi gli sport di contatto, come il calcetto, il, e il basket ma esclusivamente all'aperto . @Governo Piscine Per la riapertura delle piscine all'aperto la data indicata dal Governo ...Saranno solo due le coppie italiane in campo da oggi nel tabellone principale del secondo torneo 4 stelle in programma a Cancun in Messico. I due binomi azzurri presenti nelle qualificazioni si sono ...Si riparte. Lo scenario è sempre lo stesso e, dopo un giorno di stop, si torna in campo per le qualificazioni maschili del secondo torneo 4 stelle in programma a Cancun in Messico. Al contingente ital ...