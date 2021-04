Atp Barcellona 2021: programma e orari semifinali sabato 24 aprile con Sinner e Nadal (Di venerdì 23 aprile 2021) Il programma e gli orari delle semifinali del torneo Atp 500 di Barcellona. Si fa sul serio in Spagna dove sono rimasti i quattro che si contenderanno il titolo iberico: alle 13:30 grandissimo spettacolo con Jannik Sinner che affronterà il greco Stefanos Tsitsipas mentre non prima delle 16:00 scende in campo Rafael Nadal contro il vincente del match tra l’argentino Diego Schwartzman e lo spagnolo Carreno Busta. Chi volerà in finale? Non ci resta che scoprirlo assieme. programma semifinali sabato 24 aprile Ore 13:30 – Sinner-Tsitsipas Ore 16:00 – Nadal-Schwartzman/Carreno Busta SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Ile glidelledel torneo Atp 500 di. Si fa sul serio in Spagna dove sono rimasti i quattro che si contenderanno il titolo iberico: alle 13:30 grandissimo spettacolo con Jannikche affronterà il greco Stefanos Tsitsipas mentre non prima delle 16:00 scende in campo Rafaelcontro il vincente del match tra l’argentino Diego Schwartzman e lo spagnolo Carreno Busta. Chi volerà in finale? Non ci resta che scoprirlo assieme.24Ore 13:30 –-Tsitsipas Ore 16:00 –-Schwartzman/Carreno Busta SportFace.

