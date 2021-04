Arrestati due trafficanti di droga al casello dell’Autostrada di Arezzo

Advertising

Grunf1966 : Avevano seminato terrore tra i residenti dei comuni di #Marano, #Zanè, #SanVitodiLeguzzano e #Giavenale ma i Carabi… - Umbria24 : Vedono i carabinieri e lanciano un barattolo di cocaina dal finestrino: due 21enni arrestati - ilgiornalelocal : IL COLPO FALLITO Rubano due stufe a fungo all'esterno di un bar: arrestati - ottopagine : Arenella, rubano due stufe a fungo: arrestati #Napoli - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, rubano due stufe a fungo da un #Bar dell'Arenella: arrestati -… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestati due

VeneziaToday

Per questa atroce vicenda vennerogiovani foggiani: Michele Verderosa e Francesco Stallone, entrambi di 28 anni. Sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. ...I poliziotti li hanno rintracciati in via Salvator Rosa e i, alla loro vista, dopo aver ... napoletani di 45 e 31 anni con precedenti di polizia, sono statiper furto aggravato e ...Il giudice ha convalidato l'arresto senza disporre misure alternative. Una strategia difensiva, quella scelta dal «santone» del tutto differente da quella del dottor Oneda, che al contrario ha reso ...è stato arrestato dalla Polizia. Attualmente sono 8 le volanti che ogni giorno effettuano attività di controllo sul territorio della città. A queste si aggiungono 3 equipaggi del Reparto Prevenzione ...