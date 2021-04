Addio Mimma | mamma di due figli stroncata da una malattia | aveva solo 49 anni

(Di venerdì 23 aprile 2021) SENIGALLIA - Montignano in lutto per la prematura scomparsa di Domenica Volpe, detta49. La donna si era sentita male alcuni giorni fa all'improvviso. Era stata trasportata all'...

corriereadriatico.it

SENIGALLIA - Montignano in lutto per la prematura scomparsa di Domenica Volpe, detta Mimma. Aveva solo 49 anni. La donna si era sentita male alcuni giorni fa all'improvviso. Era stata trasportata all'ospedale di Torrette dove era stata ricoverata ma purtroppo per lei non c'è stato ...