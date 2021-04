Abisso per Inter-Verona: due anni dopo le polemiche contro la Fiorentina (Di venerdì 23 aprile 2021) Rosario Abisso torna ad arbitrare l’Inter dopo due anni: l’ultima volta coincise con la gara contestatissima in casa della Fiorentina Rosario Abisso torna ad arbitrare l’Inter. L’ultima gara dei nerazzurri diretta da Abisso risale al 24 febbraio 2019: Fiorentina-Inter finita tra le tante polemiche nerazzurre per il rigore assegnato ai viola per il “petto” di D’Ambrosio. Putiferio in campo con i calciatori dell’Inter che si munirono di smartphone per mostrare l’errore all’arbitro e Spalletti furioso nel post partita. I tifosi Interisti sui social sono esplosi, tra rabbia e ironia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Rosariotorna ad arbitrare l’due: l’ultima volta coincise con la gara contestatissima in casa dellaRosariotorna ad arbitrare l’. L’ultima gara dei nerazzurri diretta darisale al 24 febbraio 2019:finita tra le tantenerazzurre per il rigore assegnato ai viola per il “petto” di D’Ambrosio. Putiferio in campo con i calciatori dell’che si munirono di smartphone per mostrare l’errore all’arbitro e Spalletti furioso nel post partita. I tifosiisti sui social sono esplosi, tra rabbia e ironia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : Serie A, gli arbitri della 33^ giornata: Lazio-Milan a Orsato, Abisso per Inter-Verona - datwittyrobin : @StalkerAnsya Sono allucinata. Ma quale testa di minchia bacata offende la famiglia di una persona che non conosce… - zampo1971 : Lo mandano ora che non c’è il pubblico, altrimenti col cazzo, che l’incapace arbitrava ancora l’Inter. Per sua sfor… - LuigiBevilacq17 : RT @WazzaFit: Grande Abisso ti ricordo quando con il var scambiasti un pettorale per una mano! - andreagalbiati : #Abisso designazione perfetta per tenere alta l’attenzione: i ragazzi dovranno essere ancora più decisi perché la p… -