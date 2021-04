Uomini e Donne, Maria De Filippi senza freni: “Se non te lo dice nessuno, te lo dico io”. Luca Cenerelli fa una figuraccia (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri mercoledì 21 aprile, Maria De Filippi si è infuriata contro il cavaliere Luca Cenerelli per difendere la dama Angela Paone, che lo ha accusato di averla insultata sui social. La conduttrice dapprima ha mostrato sul led i messaggi “incriminati” e, quando lui ha provato a difendersi sostenendo di non essere molto abile con i social, la padrona di casa ha sbottato: “Tu sei un bravo oratore.. ma se non te lo dice nessuno, te lo dico io: non c’entra niente quello che stai dicendo“. Ma cerchiamo di capire meglio. Angela aveva chiesto un confronto con l’uomo con cui si era frequentata recentemente proprio perché, attaccata dagli haters, lui non l’aveva difesa: “Sono stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella puntata diandata in onda ieri mercoledì 21 aprile,Desi è infuriata contro il cavaliereper difendere la dama Angela Paone, che lo ha accusato di averla insultata sui social. La conduttrice dapprima ha mostrato sul led i messaggi “incriminati” e, quando lui ha provato a difendersi sostenendo di non essere molto abile con i social, la padrona di casa ha sbottato: “Tu sei un bravo oratore.. ma se non te lo, te loio: non c’entra niente quello che staindo“. Ma cerchiamo di capire meglio. Angela aveva chiesto un confronto con l’uomo con cui si era frequentata recentemente proprio perché, attaccata dagli haters, lui non l’aveva difesa: “Sono stata ...

