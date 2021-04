Uomini e Donne, duro scontro tra Maria De Filippi e Tina Cipollari: i fan notano un dettaglio (Di giovedì 22 aprile 2021) Da diverso tempo la posizione di Tina Cipollari come opinionista a Uomini e Donne sembra vacillare sempre di più. Dopo l’assenza nelle ultime settimane, la vamp è tornata a commentare le vicende amorose dei presenti in studio attraverso un video-collegamento. In molti sono quindi preoccupati per il futuro della diva, dal carattere fumantino, nella trasmissione. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 aprile 2021) Da diverso tempo la posizione dicome opinionista asembra vacillare sempre di più. Dopo l’assenza nelle ultime settimane, la vamp è tornata a commentare le vicende amorose dei presenti in studio attraverso un video-collegamento. In molti sono quindi preoccupati per il futuro della diva, dal carattere fumantino, nella trasmissione. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - ernestocarbone : Nel 1974 Quando Golda Meir era primo ministo , un ministro le chiese di imporre un coprifuoco per le donne, per por… - chedisagio : Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue p… - Edoenonsolo : @tisomik Facciamo un esempio: rifiuto all’ingresso in una palestra riservata alle sole donne (ne ho una vicino a ca… - Vanessa37939885 : @AntonioFlorio3 Beh gli uomini intelligenti conoscono quel limite. Perché noi donne facciamo capire in modo decisam… -