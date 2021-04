Tavernola, due studi per far ripartire in sicurezza la cementeria Italsacci (Di giovedì 22 aprile 2021) La cementeria di Tavernola resta un asset centrale per Italsacci e la società sta facendo tutto quello che è necessario per poter ripartire con la sua attività industriale mantenendo le massime condizioni di sicurezza. Le condizioni di una ripartenza in sicurezza saranno garantite da due studi commissionati dall’Azienda. Un primo studio coordinato dal professor Marco Barla del Politecnico di Torino, che è considerato tra massimi esperti del campo, si concentrerà sui potenziali impatti della frana sullo stabilimento Italsacci. Lo studio permetterà di individuare i possibili scenari di rischio potenzialmente impattanti sullo stabilimento e le relative procedure e piano di emergenza da porre in atto al verificarsi di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Ladiresta un asset centrale pere la società sta facendo tutto quello che è necessario per potercon la sua attività industriale mantenendo le massime condizioni di. Le condizioni di una ripartenza insaranno garantite da duecommissionati dall’Azienda. Un primoo coordinato dal professor Marco Barla del Politecnico di Torino, che è considerato tra massimi esperti del campo, si concentrerà sui potenziali impatti della frana sullo stabilimento. Loo permetterà di individuare i possibili scenari di rischio potenzialmente impattanti sullo stabilimento e le relative procedure e piano di emergenza da porre in atto al verificarsi di ...

