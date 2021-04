Superlega | Sampaoli | “Non sono sorpreso | un progetto folle che va verso la divisione sociale del calcio”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 22 aprile 2021) Laè una brutta realtà, i potenti che tolgono a chi ha meno.Napoli-Lazio, Delio Rossi: “Una sfida che pesa, vale la Champions.? Rischio calcolato, i dirigenti…”Queste le dure parole di Jorge, tecnico del Marsiglia intervenuto in merito all'ormai noto caos creatosi intorno aldella. L'allenatore argentino è stato chiamato a rispondere ad alcune domande legate proprio al trend topic dell'ultima settimana calcistica, esprimendo la sua opinione su quanto successo intorno al panorama calcistico europeo. Come riportato dal noto quotidiano argentino Olè, l'ex commissario tecnico della Nazionale argentina ha disapprovato in ogni forma l'avvento della, motivando la sua opinione con dichiarazioni forti e dirette al cuore di tutti gli ...