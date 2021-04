Superbonus 110% | proroga a rischio | spuntano i tagli per i prossimi tre anni 

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110%

Corriere della Sera

C'è il rischio che non vada in porto la proroga del "% ". I finanziamenti, nel triennio, potrebbero scendere da 18 a 12 miliardi di euro, creando una serie di problemi. Immediate le ...Si chiede al governo anche di prorogare la misura del% "in una prospettiva temporale più ampia fino alla fine del 2023", anche "valutando di includere tutte le tipologie di edifici, ...Continuano i rincari delle materie prime. Cresce ancora il prezzo dell’acciaio ma un ritmo inferiore dei mesi passati mentre il governo cinese tenta di raffreddare i prezzi dei futures dei coils e del ...Il caso Fibre Net: «Lavoriamo a 1.200 cantieri in tutta Italia, non si trova materia prima». La filiera edilizia al Governo: proroga e semplificazione ...