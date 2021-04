Stati Uniti, leading indicator rimbalza. Migliorano previsioni PIL (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Accelera il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il leading indicator (LEI) si attesta a quota 111,6 punti a marzo in aumento dell’1,3% rispetto al mese precedente. Un dato è superiore alle attese degli analisti (+1%) e si confronta con un dato più debole a febbraio (-0,1% rivisto da +0,2%). La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,6% a 104 punti, mentre quella sulle aspettative future cala dello 0,5% a 105,1 punti. “Il miglioramento suggerisce che lo slancio economico è in aumento nel breve termine. I guadagni diffusi tra gli indicatori principali sono supportati da un’accelerazione della campagna di vaccinazione, dalla graduale revoca delle restrizioni alla mobilità e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Accelera il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli, il(LEI) si attesta a quota 111,6 punti a marzo in aumento dell’1,3% rispetto al mese precedente. Un dato è superiore alle attese degli analisti (+1%) e si confronta con un dato più debole a febbraio (-0,1% rivisto da +0,2%). La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,6% a 104 punti, mentre quella sulle aspettative future cala dello 0,5% a 105,1 punti. “Il miglioramento suggerisce che lo slancio economico è in aumento nel breve termine. I guadagni diffusi tra glii principali sono supportati da un’accelerazione della campagna di vaccinazione, dalla graduale revoca delle restrizioni alla mobilità e ...

