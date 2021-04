Sottomarino scomparso in Indonesia, solo 72 ore per ritrovarlo (Di giovedì 22 aprile 2021) Ci sono solo altre 72 ore di autonomia di ossigeno per il Sottomarino scomparso ieri nelle acque dell’Indonesia, a circa 100 chilometri dalla costa di Bali. Ed è partita la corsa contro il tempo per ritrovarlo. A bordo ci sono 53 persone dell’equipaggio. Il mezzo è un KRI Nanggala 402 di fabbricazione tedesca. Ieri, nel corso di un’esercitazione ha chiesto, come da procedura, l’autorizzazione a immergersi in acque profonde. Poi non ci sono stati più contatti con il sommergibile. L’esercitazione a cui doveva partecipare prevedeva il lancio di siluri. Sul posto sono intervenute sei navi da guerra, un elicottero e un gruppo di 400 persone. Alle ricerche partecipano anche Singapore e Australia. Nella zona in cui è scomparso il sommergibile è stata trovata una fuoriuscita di carburante. Il ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 22 aprile 2021) Ci sonoaltre 72 ore di autonomia di ossigeno per ilieri nelle acque dell’, a circa 100 chilometri dalla costa di Bali. Ed è partita la corsa contro il tempo per. A bordo ci sono 53 persone dell’equipaggio. Il mezzo è un KRI Nanggala 402 di fabbricazione tedesca. Ieri, nel corso di un’esercitazione ha chiesto, come da procedura, l’autorizzazione a immergersi in acque profonde. Poi non ci sono stati più contatti con il sommergibile. L’esercitazione a cui doveva partecipare prevedeva il lancio di siluri. Sul posto sono intervenute sei navi da guerra, un elicottero e un gruppo di 400 persone. Alle ricerche partecipano anche Singapore e Australia. Nella zona in cui èil sommergibile è stata trovata una fuoriuscita di carburante. Il ...

