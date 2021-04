Sinner, ora c'è Rublev: preparate gli elmetti (Di giovedì 22 aprile 2021) Quando un Bautista - Aut con la racchetta incontra un Sinner con la racchetta, il Bautista - Agut con la racchetta è un uomo sconfitto. Gli appassionati di cinema avranno riconosciuto l'omaggio al ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Quando un Bautista - Aut con la racchetta incontra uncon la racchetta, il Bautista - Agut con la racchetta è un uomo sconfitto. Gli appassionati di cinema avranno riconosciuto l'omaggio al ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER AI QUARTI DI FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 7-6, 6-2 #SkySport… - im_jordanv : Fino ad ora, nei quarti di finale ci sono: Sinner, Rublev, Tsitsipas, Norrie, Auger-Aliassime. Bello. - Deiana_Luca9 : RT @Ladal17: Jannik #Sinner: 'La mia posizione nella race ATP? Ci sono tanti giocatori che non hanno giocato o che non hanno fatto bene in… - Ladal17 : Jannik #Sinner: 'La mia posizione nella race ATP? Ci sono tanti giocatori che non hanno giocato o che non hanno fat… - GDS_it : #Sinner vola ai quarti a Barcellona: battuto Bautista, ora sfida top con Rublev -