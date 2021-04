PS5 parla Jim Ryan | ' vogliamo che questa generazione abbia più esclusive che mai'

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il boss di PlayStation, Jim, ha detto che vuole che PlayStation 5più titoli esclusivi rispetto alle generazioni precedenti. In una nuova intervista con Nikkei, il CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment hato della futura strategia dell'azienda per PS5. Il boss di PlayStation ha ancheto dei contenuti futuri per la console e della strategia cloud dell'azienda in futuro. Pensando alla concorrenza, il team vuole assicurarsi che questo ciclo di console offra ancora più titoli esclusivi rispetto alle generazioni precedenti. Inoltre,ha affermato che ulteriori fusioni e acquisizioni, come l'acquisizione di Insomniac Games, non saranno escluse in futuro. Leggi altro...