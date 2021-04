Pandev da record | 101 gol in Serie A Ma sul futuro | “La mia idea sarebbe di finire dopo l’Europeo”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Una serata da, l’ennesima, per Goran. L’attaccante macedone del Genoa,la doppietta di ieri sera al Benevento è il primo giocatore macedone a segnare almeno 100 gol in uno dei cinque maggiori campionati europei. 101 per la precisione. Al termine del match terminato 2-2 contro i sanniti, l’attaccante macedone ha tuttavia “spaventato” i tifosi del Grifone ammettendo di star pensando al ritiro. già. “Non lo so: adesso è importante pensare alla salvezza, poi parlerò con il presidente e con il direttore. La miaè di, ma fisicamente sto bene. Vedremo”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport. Visualizza questo post su ...

Ultimissime Serie A - Goran, attaccante del Genoa , è intervenuto a Sky Sport dopo il pari con il Benevento ?: Sei più ... Sono felicissimo, perché ho raggiunto questocon la la maglia ...Masiello; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Criscito; Destro,. Allenatore: Davide ... mentre il Benevento neopromosso dopo l'anno dain Serie B non è di fatto mai stato in zona ...Una serata da record - l'ennesima - per Goran Pandev. Il macedone, ex attaccante del Napoli, dopo la doppietta di ieri sera al Benevento è il primo giocatore macedone a segnare ...GENOA BENEVENTO PANDEV Serata che difficilmente potrà essere dimenticata da Pandev: 150esima presenza con la maglia del Grifone e 100esimo gol in A, il ...