'Nintendo non consentirà servizi di streaming come xCloud su Switch' (Di giovedì 22 aprile 2021) Indipendentemente dalla fattibilità del cloud streaming, non c'è dubbio che la tecnologia continuerà a crescere e a diventare più importante col passare del tempo. Compagnie come Microsoft, Amazon e Sony stanno facendo tutti passi verso questo futuro e, sebbene l'attenzione di Nintendo rimanga ancora sull'hardware e software, non ha ignorato del tutto il cloud. Titoli come Control, Hitman 3, Assassin's Creed Odyssey e Resident Evil 7, ad esempio, sono stati tutti lanciati su Switch in alcune parti del mondo come versioni esclusive per il cloud. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021) Indipendentemente dalla fattibilità del cloud, non c'è dubbio che la tecnologia continuerà a crescere e a diventare più importante col passare del tempo. CompagnieMicrosoft, Amazon e Sony stanno facendo tutti passi verso questo futuro e, sebbene l'attenzione dirimanga ancora sull'hardware e software, non ha ignorato del tutto il cloud. TitoliControl, Hitman 3, Assassin's Creed Odyssey e Resident Evil 7, ad esempio, sono stati tutti lanciati suin alcune parti del mondoversioni esclusive per il cloud. Leggi altro...

NintendoItalia : Sono passati esattamente 20 anni da quando la serie #AnimalCrossing ha fatto il suo debutto in Giappone! Quali sono… - maytasha07 : RT @GGalaxyit: XBOX CLOUD GAMING su Nintendo Switch: Secondo l’analista David Gibson non accadrà mai. #XboxSeriesX #Xbox #XboxGamePassUlti… - GGalaxyit : XBOX CLOUD GAMING su Nintendo Switch: Secondo l’analista David Gibson non accadrà mai. #XboxSeriesX #Xbox… - FrancisMayCry : Non prenderò né il gioco, né questa cosa perché non avrei il tempo che meriterebbe da dedicarci, ma queate sono le… - GGalaxyit : XBOX CLOUD GAMING su Nintendo Switch: Secondo l’analista David Gibson non accadrà mai, scritto da Ronin. Cloud, cl… -