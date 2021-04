Napoli: per Italiano bisognerà pagare la clausola rescissoria (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Napoli continua a monitorare Italiano. Il tecnico dello Spezia, sembra essere il primo vero obiettivo della società partenopea. La trattativa però potrebbe complicarsi a causa di una clausola rescissoria presente nel contratto del tecnico con il club ligure. Napoli-Lazio: probabili formazioni e dove vederla Napoli: Italiano è l’uomo giusto? Nella sua prima stagione in Serie A, Vincenzo Italiano ha fatto intravedere ottime capacità sulla panchina dello Spezia. Nonostante la posizione in classifica della squadra, in piena lotta salvezza, il tecnico è stato in grado di fornire un gioco e un’identità alla formazione ligure. Ecco perché il Napoli sembra essere sempre più deciso di affidare al tecnico la panchina partenopea per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilcontinua a monitorare. Il tecnico dello Spezia, sembra essere il primo vero obiettivo della società partenopea. La trattativa però potrebbe complicarsi a causa di unapresente nel contratto del tecnico con il club ligure.-Lazio: probabili formazioni e dove vederlaè l’uomo giusto? Nella sua prima stagione in Serie A, Vincenzoha fatto intravedere ottime capacità sulla panchina dello Spezia. Nonostante la posizione in classifica della squadra, in piena lotta salvezza, il tecnico è stato in grado di fornire un gioco e un’identità alla formazione ligure. Ecco perché ilsembra essere sempre più deciso di affidare al tecnico la panchina partenopea per ...

Advertising

Inter : ?? | TOTW Il suo sinistro radente vale il pareggio contro il Napoli e l'ingresso nel @EASPORTSFIFA Team of The Week… - poliziadistato : 'Con i tuoi occhi comunicavi più che con le parole. Grazie per avermi guidato fino a qui'. Così Giada durante i fun… - capuanogio : ?? Secondo il #CorSport nella notte JP Morgan ha contattato il #Napoli per proporre un posto nella nascente… - Chandra_85_ : RT @IDMWolf22: Ulisse arrivò nel luogo abitato dalle sirene. Si racconta che Partenope cercò di sedurlo col suo bellissimo canto, ma non ci… - NEG_Zone : Un motivo in più per riconoscere l'identità di genere e lasciarla al suo posto nel disegno di legge contro l'… -