Napoli-Lazio, Farris: "Azzurri più concreti di noi sotto porta, rigore Manolas? Ai miei tempi era fallo del difensore" (Di giovedì 22 aprile 2021) Il vice allenatore biancoceleste commenta la sconfitta dei suoi e parla anche dell'episodio del rigore su Manolas Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio e secondo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

