Monitoraggio Gimbe, 12 Regioni ancora oltre la soglia critica: «Se le riaperture diventano un "liberti tutti", l'estate può saltare»

Un calo su più fronti è quello che viene segnalato dal report settimanale della Fondazione Gimbe sui dati Covid in Italia. La discesa riguarda prima di tutto i contagi che nella settimana dal 14 al 20 aprile sono diminuiti del 7,8%: da 106.326 a 90.030. In calo anche decessi e terapie intensive anche se, come ha ha fatto notare il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, «la circolazione del virus nel nostro Paese rimane ancora sostenuta». È per questo che lo scenario delle riaperture viene commentata da Cartabellotta «come una decisione politica coraggiosa ma sul filo del rasoio» che vedrà il comportamento dei cittadini al centro della buona riuscita del piano di ripartenza. Gimbe Il trend dei nuovi casi giornalieri positivi al SARS-CoV-2 in Italia a partire dal 15 ottobre 2020 Ricoveri in calo ...

