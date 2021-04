**Migranti: Mediterranea, 'oltre 100 persone hanno perso la vita nel naufragio in Libia'** (Di giovedì 22 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Migranti Mediterranea Migranti. Il vescovo - marinaio sulla nave di soccorso di Sea Eye Già un anno fa, dopo che don Mattia Ferrari era stato in missione con Mediterranea, avrebbe voluto salire a bordo della "Alan Kurdi", ma il vescovo Michael fu costretto a rimandare. "Diversi altri ...

Torino: La solidarietà non si arresta Venerdì 23 aprile a Torino incontro aperto sulla repressione della solidarietà alle persone migranti. L'evento è promosso da Csoa Gabrio e Rete Torino per Moria Con la bella stagione sono ...mediterranea,...

Un'altra strage annunciata di migranti, 120 morti nel Canale di Sicilia Avvenire Migranti. Il vescovo-marinaio sulla nave di soccorso di Sea Eye Michael Wüstenberg, già presule missionario in Sudafrica, ha partecipato ai lavori di equipaggiamento della nave umanitaria. Ora è in navigazione verso il Mediterraneo come membro dell'equipaggio ...

Migranti, Lamorgese: “Il tema va sottratto alla propaganda” ROMA (ITALPRESS) - "I flussi migratori vanno necessariamente gestiti con uno sforzo corale che dovrebbe sempre essere sottratto alla propaganda. Il fenomeno è complesso e l'approccio corretto per indi ...

