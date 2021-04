Mastroianni | ' Serve prudenza con le riaperture | rischiamo di giocarci l' estate'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mastroianni Serve

Globalist.it

prudenza anche sulle riaperture, sono troppe tutte insieme: così l'estate rischiamo di giocarcela" ha detto Claudio, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del ...... per questoal più presto un forte segnale di ripresa", come he ribadito lo stessonel corso del confronto via Facebook sullo status della viticoltura ligure. ) [2] => Array ( [...Parla il direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma, facendo il punto sulle decisioni del Governo in tema di riaperture dal 26 aprile.Albenga. La fase di riaperture che si prospetta dal prossimo 26 aprile sarà fondamentale per la ripresa del settore vitivinicolo savonese e della filiera del vino, grazie alla ristorazione e all’indot ...