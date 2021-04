Lazio, Farris: ”Non può essere rigore l’intervento di Milinkovic. Insigne strepitoso” (Di venerdì 23 aprile 2021) Farris: “Non è sfumata la Champions, Insigne strepitoso, Milinkovic-Savic? Non era rigore” Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, ha parlato a Sky dopo la sconfitta col Napoli. Queste le sue parole: Farris ricorda che la Lazio ha una partita da recuperare “Abbiamo sempre una gara da recuperare contro il Torino, non possiamo arrenderci proprio ora. In 16 partite abbiamo ottenuto 12 vittorie, non è poco. Finora e’ stata fatta una rimonta incredibile. Non è sfumata la Champions. Il rigore del Napoli? Milinkovic-Savic prende la palla, non e’ stata mostrata l’immagine corretta, in passato veniva fischiato gioco pericoloso del difensore. Quando giocavo io funzionava cosi’, anche se non ho ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 23 aprile 2021): “Non è sfumata la Champions,-Savic? Non era” Massimiliano, vice allenatore della, ha parlato a Sky dopo la sconfitta col Napoli. Queste le sue parole:ricorda che laha una partita da recuperare “Abbiamo sempre una gara da recuperare contro il Torino, non possiamo arrenderci proprio ora. In 16 partite abbiamo ottenuto 12 vittorie, non è poco. Finora e’ stata fatta una rimonta incredibile. Non è sfumata la Champions. Ildel Napoli?-Savic prende la palla, non e’ stata mostrata l’immagine corretta, in passato veniva fischiato gioco pericoloso del difensore. Quando giocavo io funzionava cosi’, anche se non ho ...

