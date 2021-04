Jennifer Lopez ha lasciato Alex Rodriguez perché «non si fidava più di lui»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 aprile 2021) Sebbene il comunicato, l’ufficializzazione di un matrimonio che non s’ha da fare, sia arrivato di comune accordo, sottoscritto da Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, fonti vicine alla coppia sono certe sia stata la cantante a dire basta. «È stata molto triste, negli ultimi tempi, e non credo le avrebbe fatto bene rimanere con Alex», ha spiegato un’amica di JLo, raccontando come la popstar abbia «Insistito: c’erano troppi problemi non risolti fra loro». Alcuni, poi, sarebbero stati esacerbati dal lockdown che il Coronavirus ha imposto.