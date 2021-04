Intervista a Charles Yu | autore di Chinatown interiore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021)è un libro che sta facendo molto parlare di sé: ha vinto il National Book Award 2020 ed è stato finalista del prestigioso Prix Médicis étranger francese. In uscita oggi, 22 aprile, ed è un romanzo che mescola prosa e sceneggiatura che narra l’esistenza e la carriera di Willis Wu, “un asiatico non meglio identificato” che tenta di sfondare nel mondo del cinema e al tempo stesso di mantenere in piedi i suoi rapporti famigliari e sentimentali.Yu ha parlato della sua esperienza come americano di origine asiatica negli Usa di oggi. Lo scritto ha affermato: “C’è qualcosa dell’essere asiatici negli Stati Uniti che porta molti a pensare che alla fine siamo sempre stranieri. In parte si tratta di motivazioni storiche, in parte è anche nostra responsabilità: dobbiamo interrogarci in prima persona. Che è il tipo ...