I numeri in chiaro | Taliani | «Il dibattito in corso su scuola e coprifuoco non c’entra con il controllo dell’epidemia»

Per Gloria Taliani, professoressa ordinaria di Malattie infettive all'Università La Sapienza di Roma, guardare l'andamento dei dati sulla pandemia di Coronavirus in questi giorni «è motivo di sollievo», perché in linea generale ci sono molti segni meno: «Calano i pazienti in isolamento domiciliare, i ricoverati con sintomi e quelli in terapia intensiva, e calano anche i decessi, anche se più timidamente». Su base settimanale, inoltre, non solo «abbiamo avuto una riduzione media giornaliera di 1.002 nuovi positivi, quindi consistente»; ma anche la percentuale di ospedalizzati sugli infetti «è calata del 3.4 per mille», mentre quella dei ricoverati in terapia intensiva sui positivi è scesa «10 volte meno, di 3 unità per 10 mila», e avrà quindi «tempi di deflessione più dilatati». Se questo è il quadro dell'evoluzione del contagio nel nostro Paese, lo scontro tra ...

