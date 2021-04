Disoccupati in piazza a Napoli, traffico in tilt alla Ferrovia (Di giovedì 22 aprile 2021) Ancora una manifestazione di protesta promossa stamattina a Napoli dai Disoccupati del “Movimento di lotta 7 Novembre”. Dopo i fatti dello scorso 14 aprile, quando il gruppo aveva attaccato il cuore istituzionale della città facendo irruzione e occupando il palazzo del Consiglio Comunale in via Verdi, la mobilitazione è continuata nei giorni seguenti con un raduno a Roma e un ulteriore presidio davanti agli uffici di Comune e Città Metropolitana. Oggi invece i senza lavoro hanno dato vita a un corteo che ha mandato in tilt il traffico in un punto nevralgico come la zona della Ferrovia. “Con la pioggia o sotto il sole, risposte concrete per il lavoro” gridano i manifestanti che nonostante le condizioni meteorologiche avverse hanno organizzato un blocco stradale per poi sfilare al centro della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) Ancora una manifestazione di protesta promossa stamattina adaidel “Movimento di lotta 7 Novembre”. Dopo i fatti dello scorso 14 aprile, quando il gruppo aveva attaccato il cuore istituzionale della città facendo irruzione e occupando il palazzo del Consiglio Comunale in via Verdi, la mobilitazione è continuata nei giorni seguenti con un raduno a Roma e un ulteriore presidio davanti agli uffici di Comune e Città Metropolitana. Oggi invece i senza lavoro hanno dato vita a un corteo che ha mandato inilin un punto nevralgico come la zona della. “Con la pioggia o sotto il sole, risposte concrete per il lavoro” gridano i manifestanti che nonostante le condizioni meteorologiche avverse hanno organizzato un blocco stradale per poi sfilare al centro della ...

