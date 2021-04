Delio Rossi | ' Manolas e Koulibaly in difesa? Nessuno come Albiol'

Advertising

NAPOLI - " Superlega ? Solo un grido d'allarme, credo che i club coinvolti avevano già previsto tutto. I loro dirigenti non sono degli sprovveduti ". Parola di, ai microfoni di Radio Crc , con l'ex tecnico (tra le altre) di Fiorentina e Lazio che si è poi soffermato sulla corsa Champions: " Tutto verrà deciso alla fine. Vedendo il Milan degli ..."Oggi chi se lo può permettere fa quello che vuole". Cosìall'Adnkronos a proposito della nascita della Superlega. L'ex tecnico di Lazio e Fiorentina ha poi aggiunto: "Da un punto di vista sportivo non è un bene per il calcio. Tutte queste ...Delio Rossi ad Arena Maradona su Radio Crc: "La Superlega è stato soltanto un grido d'allarme. Penso che i club coinvolti avevano previsto tutto. I loro ...Dopo 34 turni di campionato, l'attuale Salernitana rispetto alla stagione del ritorno in Serie A del 1997-98 ha "soltanto" 5 punti in meno in classifica. La squadra di ...