Covid: consegnate chiavi Sciacca dal sindaco a Fauci (Di giovedì 22 aprile 2021) "Ringrazio il sindaco di Sciacca (Ag) Francesca Valenti per l'illustre onore che simbolicamente da lei ricevo delle chiavi della sua città; sono profondamente commosso nell'accettarle, lo faccio a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) "Ringrazio ildi(Ag) Francesca Valenti per l'illustre onore che simbolicamente da lei ricevo delledella sua città; sono profondamente commosso nell'accettarle, lo faccio a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid consegnate Covid: consegnate chiavi Sciacca dal sindaco a Fauci Durante il suo intervento, a proposito del Covid, Fauci ha messo in guardia chi pensasse che la sola campagna di vaccinazione sarà sufficiente a sconfiggere il virus: "nonostante i vaccini siano ...

Lotta al covid e vaccini: partite le consegne delle prime dosi di Johnson&Johnson, oltre 3200 per l'Ausl Romagna L'Emilia - Romagna è pronta, grazie ai nuovi quantitativi di vaccino contro il Covid - 19 in consegna da giovedì a fine aprile: almeno 380mila dosi, tra cui 13mila del nuovo ...ne sono state consegnate ...

