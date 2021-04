Coprifuoco | Fipe-Confcommercio | “incomprensibile” scelta di prorogarlo

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Il giorno dopo il nuovo decreto arrivano le polemiche. In particolare, a far discutere, ladi prorogare ildefinita “” dal presidente di, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani. “Abbiamo chiesto di ripartire ma, alle attuali condizioni del Decreto Legge sulle riaperture, oltre la metà dei Pubblici Esercizi Italiani – ha spiegato – non può di fatto farlo. Sono scelte che vanno spiegate e vanno spiegate bene, perchè appaiono punitive rispetto a quelle adottate in momenti più critici dal punto di vista sanitario”. “Siamo stati i primi a proporre gradualità e regole certe, che tuttavia devono avere un supporto di carattere scientifico. Pur applicando rigorosi protocolli di sicurezza e garantendo il solo servizio ...

Tutti a casa entro le 22.00. Il nuovo decreto Covid non ha cambiato le regole sul cosiddetto 'coprifuoco'. Sino al 31 luglio prossimo, anche in zona gialla ristoranti e pub potranno servire ai tavoli ...Anche Confcommercio Alessandria contesta con forza il decreto riaperture. Le nuove misure sono considerate irragionevoli e punitive rispetto all'anno prima.