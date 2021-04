Caos cimiteri, Bosi (Feniof) ‘circa 2mila feretri aspettano sepoltura, serve piano urgente’ (Di giovedì 22 aprile 2021) “La situazione dei cimiteri capitolini è talmente grave che, per dirne una, i parenti di chi è morto a inizio febbraio aspettano ancora le ceneri. Parliamo di Roma, la Capitale: una città in cui circa 2mila feretri aspettano di essere tumulati, seppelliti, cremati. Il deposito è pieno, i container realizzati a supporto scoppiano letteralmente e con il caldo in arrivo rischiamo condizioni igienico sanitarie decisamente sfavorevoli per chi lavora nel settore”. Alessandro Bosi, segretario nazionale Feniof, traccia all’Adnkronos un quadro poco rassicurante della situazione cimiteriale romana. Un grattacapo per l’amministrazione venuto alla luce con ancor più forza dopo lo sfogo del deputato Andrea Romano, in attesa di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) “La situazione deicapitolini è talmente grave che, per dirne una, i parenti di chi è morto a inizio febbraioancora le ceneri. Parliamo di Roma, la Capitale: una città in cui circadi essere tumulati, seppelliti, cremati. Il deposito è pieno, i container realizzati a supporto scopletteralmente e con il caldo in arrivo rischiamo condizioni igienico sanitarie decisamente sfavorevoli per chi lavora nel settore”. Alessandro, segretario nazionale, traccia all’Adnkronos un quadro poco rassicurante della situazioneale romana. Un grattacapo per l’amministrazione venuto alla luce con ancor più forza dopo lo sfogo del deputato Andrea Romano, in attesa di ...

