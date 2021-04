Brumotti aggredito a Roma, Chef Rubio, “Infame, poche te n’hanno date” (Di giovedì 22 aprile 2021) Vittorio Brumotti aggredito a Roma, Chef Rubio: “Infame, troppe poche te n’hanno date. Giornalisti da strapazzo”. Ha fatto notizia l’ennesima aggressione all’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti e hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Chef Rubio, che si è scagliato contro lo stesso Brumotti. Ed ha usato parole dure, durissime, che hanno scatenato una polemica che ha coinvolto ed interessato anche il mondo della politica. Vittorio Brumotti aggredito a Roma Nella serata di Martedì Vittorio Brumotti è stato aggredito nel quartiere Quarticciolo, a ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Vittorio: “, troppete. Giornalisti da strapazzo”. Ha fatto notizia l’ennesima aggressione all’inviato di Striscia la Notizia Vittorioe hanno fatto scalpore le dichiarazioni di, che si è scagliato contro lo stesso. Ed ha usato parole dure, durissime, che hanno scatenato una polemica che ha coinvolto ed interessato anche il mondo della politica. VittorioNella serata di Martedì Vittorioè statonel quartiere Quarticciolo, a ...

Advertising

LegaSalvini : ++ BRUMOTTI AGGREDITO DAGLI SPACCIATORI, CHEF RUBIO CHOC: 'SEI UN INFAME, TROPPE POCHE TE NE HANNO DATE' ++ Solida… - LegaSalvini : #BRUMOTTI AGGREDITO. CHEF #RUBIO CHOC: 'TE NE HANNO DATE POCHE' - LegaSalvini : ++ ?? BRUMOTTI AGGREDITO DAGLI SPACCIATORI, VERGOGNOSE PAROLE DI CHEF RUBIO: 'SEI UN INFAME, TROPPE POCHE TE NE HANN… - news_mondo_h24 : Brumotti aggredito a Roma, Chef Rubio, “Infame, poche te n’hanno date” - Floritmassimil1 : @Gioale15 @fanpage Sicuramente non è Brumotti che potrà fare qualcosa e questo suo modo non fermerà nulla,ma non è… -