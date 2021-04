Box piazza Cavour, arrivano 86 manifestazioni di interesse. Il sorteggio (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ottantasei manifestazioni di interesse “di altrettanti operatori economici” sono utilmente arrivate al Comune di Salerno a seguito dell’avviso per il “collaudo statico e tecnico-amministrativo” dei “lavori di riqualificazione e realizzazione di parcheggi in piazza Cavour” (leggi qui l’articolo del 24 marzo). Il Comune fa sapere che “si procederà tramite sorteggio alla estrazione di cinque soggetti che saranno successivamente invitati a presentare l’offerta. Il sorteggio avverrà il 28 aprile alle ore 12. Il sorteggio potrà essere seguito da remoto”. La comunicazione del settore Opere e Lavori Pubblici L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ottantaseidi“di altrettanti operatori economici” sono utilmente arrivate al Comune di Salerno a seguito dell’avviso per il “collaudo statico e tecnico-amministrativo” dei “lavori di riqualificazione e realizzazione di parcheggi in” (leggi qui l’articolo del 24 marzo). Il Comune fa sapere che “si procederà tramitealla estrazione di cinque soggetti che saranno successivamente invitati a presentare l’offerta. Ilavverrà il 28 aprile alle ore 12. Ilpotrà essere seguito da remoto”. La comunicazione del settore Opere e Lavori Pubblici L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Box #Piazza #Cavour, arrivano 86 manifestazioni di interesse. Il sorteggio ** - Pasqual01029538 : @mig_box @Majden3 @Chiappuz Allora perché non mettere uno schienale?queste panchine con design futuristico come le… - Majden3 : @mig_box @Chiappuz È una piazza alla quale non si accede normalmente. - giorgiobellac : @stampasgarbi @lanavediteseoed Bei tempi quando Grillo chiamava Sgarbi per chiedergli un aiuto in Piazza S.Ambrogio… - harry_james : #DetectiveConan The Scarlet Bullet infrange 3 record del franchise e si piazza al primo posto al #boxoffice mondial… -