Bonus affitto 2021: disponibile anche per chi paga il canone 2020 in ritardo (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Bonus affitto torna sotto i riflettori del fisco. L’Agenzia delle Entrate ha infatti offerto un’importante interpretazione sul meccanismo di aiuto pensato per sostenere il comparto durante la grave crisi pandemica. In base a quanto indicato nella risposta all’interpello 263/2021, sarà possibile fare ricorso al beneficio di legge anche qualora si sia pagato il canone di locazione 2020 in ritardo. In particolare, con il nuovo aggiornamento l’ente pubblico offre una risposta positiva a un contribuente titolare di partita IVA che desiderava cedere il proprio credito d’imposta del 60% sul canone al proprietario. L’intenzione era quindi di provvedere al saldo del restante 40% per il periodo relativo al 2020 – ... Leggi su notizieora (Di giovedì 22 aprile 2021) Iltorna sotto i riflettori del fisco. L’Agenzia delle Entrate ha infatti offerto un’importante interpretazione sul meccanismo di aiuto pensato per sostenere il comparto durante la grave crisi pandemica. In base a quanto indicato nella risposta all’interpello 263/, sarà possibile fare ricorso al beneficio di leggequalora si siato ildi locazionein. In particolare, con il nuovo aggiornamento l’ente pubblico offre una risposta positiva a un contribuente titolare di partita IVA che desiderava cedere il proprio credito d’imposta del 60% sulal proprietario. L’intenzione era quindi di provvedere al saldo del restante 40% per il periodo relativo al– ...

Advertising

zazoomblog : Bonus affitto 2021: disponibile anche per chi paga il canone 2020 in ritardo - #Bonus #affitto #2021: #disponibile - Gemelli_Amber : ECONOMIA - infoiteconomia : Bonus affitto: anche con pagamenti tardivi nel 2021 - tvbusiness24 : #Bonusaffitto 2021, le novità per chi paga in ritardo il canone. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che il cred… - infoiteconomia : Bonus affitto, buoni spesa e doppio Rem nel Dl Sostegni 2 -