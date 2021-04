Bambini di 10 anni mutilano un cucciolo: “Armati di coltelli e forbici gli hanno tagliato le orecchie”. I familiari: “Volevano renderlo più bello” (Di giovedì 22 aprile 2021) Tagliare le orecchie ai cani randagi, magari come passatempo. Il fatto – riportato tra gli altri da Fanpage – è accaduto ad Acate (Ragusa) dove un gruppetto di Bambini di 9-10 anni è stato sorpreso a mutilare un cucciolo, “Armati di coltelli e forbici”. Solamente grazie all’intervento tempestivo di un passante l’animale è stato salvato e i responsabili sono stati identificati. “Mio nipote non voleva uccidere il cane. Essendo un bambino, pensava di farlo più bello“, ha scritto la zia di uno di loro . Il commento ha suscitato lo sdegno del web, tanto che l’autrice è stata costretta a cancellarlo poco dopo. “Quanto accaduto al cucciolo evidenzia un certo degrado sociale e l’assenza delle istituzioni. Il cucciolo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Tagliare leai cani randagi, magari come passatempo. Il fatto – riportato tra gli altri da Fanpage – è accaduto ad Acate (Ragusa) dove un gruppetto didi 9-10è stato sorpreso a mutilare un, “di”. Solamente grazie all’intervento tempestivo di un passante l’animale è stato salvato e i responsabili sono stati identificati. “Mio nipote non voleva uccidere il cane. Essendo un bambino, pensava di farlo più“, ha scritto la zia di uno di loro . Il commento ha suscitato lo sdegno del web, tanto che l’autrice è stata costretta a cancellarlo poco dopo. “Quanto accaduto alevidenzia un certo degrado sociale e l’assenza delle istituzioni. Il...

