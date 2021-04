Aumentano i Comuni che finiscono in tribunale per lo stop al 5G

Leggi su wired

(Di giovedì 22 aprile 2021) Protesta contro il 5G a Torino (foto di Marco Bertorello/Afp via Getty Images)Ai 53.113 abitanti di Montesilvano, alle porte di Pescara, il no alle reti 5G decretato dal Comune costa, in fin dei conti, neanche cinque caffè. Ammontano a 11.250 euro le spese che il municipio abruzzese deve rifondere a Iliad e Wind Tre per essersi opposto ai loro progetti di installare antenne per le reti mobili di quinta generazione. Per ilamministrativo regionale (Tar) di Pescara le barriere legali elevate dalla cittadina sono illegittime. Sono serviti sette mesi e tre ricorsi, mossi dalle compagnie di telecazioni che a Montesilvano vogliono impiantare le loro reti, per revocare il niet del Comune, a cui ora tocca mettere mano al portafoglio per coprire le spese legali. E dire che sarebbe bastato un passo indietro, come quello fatto da tanti altri ...