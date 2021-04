Armi e droga in una casa del Cep, un indagato torna libero e 4 vanno ai domiciliari (Di giovedì 22 aprile 2021) VIDEO - Le Armi avvolte in un sacchetto e nascoste sotto terra, le immagini delle perquisizioni al Cep 7 aprile 2021 In casa Armi, una piantagione di marijuana e un macello abusivo: sette arresti al ... Leggi su palermotoday (Di giovedì 22 aprile 2021) VIDEO - Leavvolte in un sacchetto e nascoste sotto terra, le immagini delle perquisizioni al Cep 7 aprile 2021 In, una piantagione di marijuana e un macello abusivo: sette arresti al ...

Advertising

GazzettinoGolfo : #Fondi - Armi e droga nelle fogne e in giardino: arrestato 46enne - - Lunanotizie : Blitz a Fondi, la polizia recupera 15 kg di droga e armi dalle fogne: arresto un 46enne - - CorriereCitta : Unità cinofila di Nettuno, l’arma in più della Polizia: i cani War e Enduro trovano armi e droga (FOTO) - MollyB___ : @saitamasantana @annak65649009 È compito dello Stato imporre regole e farle rispettare. Lo stesso tipo di regole pe… - PalermoToday : Armi e droga in una casa del Cep, un indagato torna libero e 4 vanno ai domiciliari -