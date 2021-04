Aprono centri vaccinali nel salernitano (Di giovedì 22 aprile 2021) Ancora aperture di centri vaccinali nel salernitano. Questa mattina, alle 14, apre i battenti il Centro Vaccinale Covid- 19 “Città di Agropoli”. La struttura si trova presso la palestra “F. Scarpa”, sede della Croce Rossa – Comitato di Agropoli e Cilento. L’accesso al Centro Vaccinale deve avvenire dal cancello di ingresso del Parco pubblico “L. Bonifacio” in via Taverne. Una volta ricevuta la somministrazione gli utenti dovranno utilizzare l’uscita su via Lombardia. Il parcheggio a servizio della struttura è quello di Piazza Mediterraneo (antistante Cineteatro “E. De Filippo”). Il Centro sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 20; il sabato e la domenica, dalle ore 8.00 alle 14.00. L’organizzazione è a cura dell’Asl Salerno. “Apriamo il Centro Vaccinale in un punto centrale della Città. Un ampio ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 aprile 2021) Ancora aperture dinel. Questa mattina, alle 14, apre i battenti il Centro Vaccinale Covid- 19 “Città di Agropoli”. La struttura si trova presso la palestra “F. Scarpa”, sede della Croce Rossa – Comitato di Agropoli e Cilento. L’accesso al Centro Vaccinale deve avvenire dal cancello di ingresso del Parco pubblico “L. Bonifacio” in via Taverne. Una volta ricevuta la somministrazione gli utenti dovranno utilizzare l’uscita su via Lombardia. Il parcheggio a servizio della struttura è quello di Piazza Mediterraneo (antistante Cineteatro “E. De Filippo”). Il Centro sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 20; il sabato e la domenica, dalle ore 8.00 alle 14.00. L’organizzazione è a cura dell’Asl Salerno. “Apriamo il Centro Vaccinale in un punto centrale della Città. Un ampio ...

rebeccalandi88 : Vaccini Lazio, aprono nuovi centri: in quali si somministrano Pfizer, Astrazeneca e J&J. Tutte le info su come pren… - infoiteconomia : Vaccini Lazio, aprono nuovi centri: in quali si somministrano Pfizer, Astrazeneca e J&J. Tutte le info su come pren… - AURORA65388938 : RT @ilmessaggeroit: Vaccini Lazio, aprono nuovi centri: in quali si vaccina #pfizer, #astrazeneca e J&J. Tutte le info su come prenotare ht… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vaccini Lazio, aprono nuovi centri: in quali si vaccina #pfizer, #astrazeneca e J&J. Tutte le info su come prenotare ht… - infoiteconomia : Vaccini Lazio, aprono nuovi centri: in quali si vaccina Pfizer, Astrazeneca e J&J. Tutte le info su come prenotare -