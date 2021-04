Ancelotti sulla Superlega: 'Pensavo fosse uno scherzo...' (Di giovedì 22 aprile 2021) LIVERPOOL - "Superlega? La prima cosa che ho pensato è che fosse uno scherzo...". Sono le parole di Carlo Ancelotti che ammette di essere rimasto spiazzato dalla notizia della Superlega . L'allenatore ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021) LIVERPOOL - "? La prima cosa che ho pensato è cheuno...". Sono le parole di Carloche ammette di essere rimasto spiazzato dalla notizia della. L'allenatore ...

La Serie A Brasiliana: ecco i top 11 verdeoro del nostro campionato Inarrestabile sulla fascia e tecnicamente devastante, è ancora fresco il gol nella memoria il gol ... e la velocità assurda che lo rendevano un perfetto contropiedista per il gioco di Mister Ancelotti. ...

Kean alla Juventus, Calciomercato: Ancelotti dice sì ma ad una condizione Calciomercato Juventus, Kean è un obiettivo concreto. Ancelotti avrebbe acconsentito alla cessione ma solo con uno scambio.

