"Alcuni cibi sono la fine del mondo": il video del Wwf per un'alimentazione sostenibile (Di giovedì 22 aprile 2021) Coltivare e pescare in modo sostenibile, mangiare in modo sostenibile e non sprecare il cibo. sono le quattro sfide per non superare i limiti del nostro Pianeta, minacciato dalla perdita di biodiversità, dal cambiamento climatico, dal cambiamento d'uso del suolo e dall'alterazione dei cicli biogeochimici. Per questo il Wwf ha lanciato un cortometraggio, nella giornata mondiale della Terra, per sensibilizzare le persone sull'alimentazione sostenibile. Il più delle volte, infatti, il futuro della Terra dipende dalle scelte che facciamo a tavola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

