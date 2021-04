Vittorio Brumotti nuovamente aggredito a Roma | l’inviato di Striscia documentava uno spaccio di droga

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Brumotti

Non c'è pace per. L'inviato di Stricia la Notizia è forse colui che 'vanta' il maggior numero di aggressioni durante i suoi servizi per il famoso giornale satirico. L'aggressione a Romaè ...Finale Ligure. Nuova, e questa volta anche brutale, aggressione ai danni di, atleta originario di Finale Ligure e inviato di Striscia la Notizia. ) [1] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 2 [html] => È avvenuta a Roma, nel quartiere Quarticciolo , dove ...Vittorio Brumotti e la troupe di "Striscia la Notizia" sono stati aggrediti al Quarticciolo di Roma mentre documentavano lo spaccio di stupefacenti ...Ennesima aggressione nei confronti dell'inviato del tg satirico di Antonio Ricci. Il commento scioccante del cuoco Gabriele Rubini ...