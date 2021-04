Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 aprile 2021)DEL 21 APRILEORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SITUAZIONE DI TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLE STRADE DEL TERRITORIO SULL’A1NAPOLI IL TRAFFICO E’ ANCORA BLOCCATO IN DIREZIONEA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 582 TRA COLLEFERRO E LA DIRAMAZIONESUD. AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE PER 4 KM, CON 3 KM IN USCITA A VALMONTONE. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA CASILINA PER GLI UTENTI IN VIAGGIO IN DIREZIONE FIRENZE, USCITA OBBLIGATORIA A COLLEFERRO CON RIENTRO A SAN CESAREO SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCONE AL MOMENTO E’ SCORREVOLE IN ENTRAMBE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PORTONACCIO E LA ...