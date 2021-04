Vaccino, al via consegna a regioni di oltre 1,5 milioni dosi Pfizer (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Inizierà oggi la consegna alle regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di Vaccino Pfizer di previsto arrivo in mattinata presso gli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia. Le dosi verranno consegnate direttamente alle strutture designate dalle regioni, per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Inizierà oggi laalledi1,5dididi previsto arrivo in mattinata presso gli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia. Leverrannote direttamente alle strutture designate dalle, per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione.(ITALPRESS).

