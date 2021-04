Traffico Roma del 21-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Luceverdetrovati dall’abitazione prime code persul grande raccordo anulare die sul tratto Urbano della A24-teramo sul grande raccordo anulare si sta in coda trasud e l’aria che hai sul tratto Urbano da Fiorentini alla tangenziale est verso il centro città e poi sulla diramazioneSud in entrata raccordo in cittàcon due file sulla Trionfale via ipogeo degli Ottavi a via Casal del Marmo sulla Cassia dalla torta via Trionfale sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti altre cose sulla Salaria in corrispondenza dell’ aeroporto dell’Urbe tutto in direzione del centro questa mattina asono possibili disagi in Piazza Santi Apostoli per una manifestazione a partire dalle 930 fino alle 14 altri disagi ...