Tra marzo e aprile 2020, il Covid è stato la seconda causa di morte dopo i tumori (Di mercoledì 21 aprile 2021) Numeri impressionanti quelli relativi alle morti registrati nel corso della prima ondata di Covid tra marzo e aprile 2020. Analizzando tutti i decessi registrati in Italia tra l'1 marzo e il 30 aprile,... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 aprile 2021) Numeri impressionanti quelli relativi alle morti registrati nel corso della prima ondata ditra. Analizzando tutti i decessi registrati in Italia tra l'1e il 30,...

Advertising

ricpuglisi : Quale era il collegamento gerarchico tra @robersperanza e Silvio Brusaferro nel marzo 2020? #OMS #Tedros… - Lcungi : RT @SilviaZorzi77: Nel 2015 Renzi fa una legge che permette di costituire una start up innovativa gratis in assoluta autonomia digitale. Tr… - SimonaBosch : @LucioMM1 @MMmarco0 4 mesi ma non per tutti *scuole riaperte 8 marzo x es* ...in italia da marzo dell'anno scorso s… - iceberg_inside : RT @SilviaZorzi77: Nel 2015 Renzi fa una legge che permette di costituire una start up innovativa gratis in assoluta autonomia digitale. Tr… - _folklorely : @FaNaTiKo10 @l_aura20 @SHIBALOVERR Tra la salute rientra anche quella mentale e non penso di essere l’unica nel dir… -