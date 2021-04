Tra i farisei canterini coi bauli scorgo anche il nome di una che cantante non è, Andrea Delogu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il pezzo sui farisei canterini coi bauli è andato bene, ha acceso discussioni, è rimbalzato per i social e allora insisto. Per esempio osservando che questa agitazione, andata in scena sabato scorso al Pincio, era nata, come si dice, dal basso ossia per iniziativa delle maestranze dello spettacolo ed è stata scippata dai padroni, i cantanti egocentrici che per 14 mesi si sono voltati dall’altra parte e poi hanno fiutato la doppia occasione: mettersi nella bara al posto del morto e ricostruirsi una verginità. Fra i tanti saliti sui bauli abusivamente scorgo il nome di una che cantante non è, almeno per il momento: è questa Andrea Delogu, di professione simpatica, una che non disturba mai il manovratore; calata anche lei ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il pezzo suicoiè andato bene, ha acceso discussioni, è rimbalzato per i social e allora insisto. Per esempio osservando che questa agitazione, andata in scena sabato scorso al Pincio, era nata, come si dice, dal basso ossia per iniziativa delle maestranze dello spettacolo ed è stata scippata dai padroni, i cantanti egocentrici che per 14 mesi si sono voltati dall’altra parte e poi hanno fiutato la doppia occasione: mettersi nella bara al posto del morto e ricostruirsi una verginità. Fra i tanti saliti suiabusivamenteildi una chenon è, almeno per il momento: è questa, di professione simpatica, una che non disturba mai il manovratore; calatalei ...

