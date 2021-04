Superlega, Johnson: “Ritiro club inglesi decisione giusta” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson ha definito ”assolutamente giusta e da lodare” la decisione dei club inglesi di ritirarsi dalla Superlega Europea. Dopo l’iniziale adesione al progetto, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Liverpool e Arsenal hanno comunicato ufficialmente il loro passo indietro. “E’ il risultato giusto per i tifosi, i club e il Paese. Dobbiamo continuare a proteggere il nostro amato sport nazionale” ha scritto Johnson su Twitter. In precedenza, lo stesso premier britannico aveva commentato sempre sui social le prime indiscrezioni sulla rinuncia di City e Chelsea invitando le altre squadre inglese coinvolte nella Superlega a seguire il loro esempio, come poi è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il primo ministro britannico Borisha definito ”assolutamentee da lodare” ladeidi ritirarsi dallaEuropea. Dopo l’iniziale adesione al progetto, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Liverpool e Arsenal hanno comunicato ufficialmente il loro passo indietro. “E’ il risultato giusto per i tifosi, ie il Paese. Dobbiamo continuare a proteggere il nostro amato sport nazionale” ha scrittosu Twitter. In precedenza, lo stesso premier britannico aveva commentato sempre sui social le prime indiscrezioni sulla rinuncia di City e Chelsea invitando le altre squadre inglese coinvolte nellaa seguire il loro esempio, come poi è ...

