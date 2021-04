Superlega Inter, Ravezzani shock: “Marotta non era a conoscenza del progetto”. Agnelli e Zhang.. (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fabio Ravezzani e la bomba sganciata sull'Inter.Superlega, Inter out: il comunicato ufficiale del club nerazzurroA sorpresa il noto giornalista Fabio Ravezzani ha così puntato il dito contro il patron nerazzurro, Steven Zhang, attraverso un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale. L'argomento centrale della questione mossa da Ravezzani è la Superlega, competizione dalla quale l'Inter si è ufficialmente tirata fuori.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/FabRavezzani/status/1384784467861123073?s=20""Pare (e mi sembra verosimile) che Marotta fosse all’oscuro del progetto SuperLeague concordato da Agnelli direttamente con Zhang, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Fabioe la bomba sganciata sull'out: il comunicato ufficiale del club nerazzurroA sorpresa il noto giornalista Fabioha così puntato il dito contro il patron nerazzurro, Steven, attraverso un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale. L'argomento centrale della questione mossa daè la, competizione dalla quale l'si è ufficialmente tirata fuori.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Fab/status/1384784467861123073?s=20""Pare (e mi sembra verosimile) chefosse all’oscuro delSuperLeague concordato dadirettamente con, ...

