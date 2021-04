Superlega, Ceferin ‘perdona’ ex ribelli: “Ora avanti insieme” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Superlega europea, Aleksander Ceferin riaccoglie nella Uefa i club ‘ribelli’ che hanno annunciato un passo indietro. “Ieri ho detto che è ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore. Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all’intero calcio europeo”, ha detto il presidente della Uefa dopo il passo indietro delle 6 squadre inglesi che inizialmente avevano aderito al progetto. Nelle prossime ore altre squadre potrebbero seguire il loro esempio. “La cosa importante adesso è andare avanti insieme e ricostruire l’unità di cui godeva prima questo sport”, ha aggiunto Ceferin. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021)europea, Aleksanderriaccoglie nella Uefa i club ‘’ che hanno annunciato un passo indietro. “Ieri ho detto che è ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore. Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all’intero calcio europeo”, ha detto il presidente della Uefa dopo il passo indietro delle 6 squadre inglesi che inizialmente avevano aderito al progetto. Nelle prossime ore altre squadre potrebbero seguire il loro esempio. “La cosa importante adesso è andaree ricostruire l’unità di cui godeva prima questo sport”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

