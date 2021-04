Strage di Nizza, catturato in un blitz nel Casertano complice del terrorista (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Polizia ha arrestato in Italia il complice dell'autore dell'attentato terroristico commesso in Francia a Nizza il 14 luglio 2016. Il 28enne albanese Endri Elenzi è stato catturato a Sparanise (... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Polizia ha arrestato in Italia ildell'autore dell'attentato terroristico commesso in Francia ail 14 luglio 2016. Il 28enne albanese Endri Elenzi è statoa Sparanise (...

Ultime Notizie dalla rete : Strage Nizza Strage di Nizza, catturato in un blitz nel Casertano complice del terrorista La Polizia ha arrestato in Italia il complice dell'autore dell'attentato terroristico commesso in Francia a Nizza il 14 luglio 2016. Il 28enne albanese Endri Elenzi è stato catturato a Sparanise (Caserta). Su di lui pendava un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità francesi, poiché ritenuto ...

Terrorismo: preso nel Casertano complice strage Nizza Si chiama Endri Elezi ed è stato arrestato a Sparanise, in provincia di Caserta, il complice dell'autore della strage di Nizza del 14 luglio 2016. Elezi, 28enne di origine albanese, era destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità francesi in quanto ritenuto responsabile di aver fornito ...

