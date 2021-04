Serie C, vittorie di Lecco, Foggia e Catanzaro nei recuperi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tre le gare recuperate nel pomeriggio in Serie C, rinviate qualche settimana fa per il Covid. Tre gare tutte di alta classifica nel girone A e nel girone C. Successo del Lecco nel girone A che va a vincere 3-1 sul campo della Pro Vercelli che vincendo avrebbe anche potuto sperare di andare ad insidiare Como e Alessandria per il primo posto. Il Lecco con questi 3 punti si porta al quinto posto, la Pro Vercelli resta terza. Nel girone C due belle partite. Nel derby pugliese, successo del Foggia sul Monopoli grazie ad un gol di Curcio all’84’. Il Foggia blinda i playoff, portandosi all’ottavo posto, il monopoli invece frena nell’obiettivo di raggiungere la post season. Nell’altra partita, vittoria pesantissima del Catanzaro a Castellammare con la Juve Stabia. I calabresi vincono 1-0 ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tre le gare recuperate nel pomeriggio inC, rinviate qualche settimana fa per il Covid. Tre gare tutte di alta classifica nel girone A e nel girone C. Successo delnel girone A che va a vincere 3-1 sul campo della Pro Vercelli che vincendo avrebbe anche potuto sperare di andare ad insidiare Como e Alessandria per il primo posto. Ilcon questi 3 punti si porta al quinto posto, la Pro Vercelli resta terza. Nel girone C due belle partite. Nel derby pugliese, successo delsul Monopoli grazie ad un gol di Curcio all’84’. Ilblinda i playoff, portandosi all’ottavo posto, il monopoli invece frena nell’obiettivo di raggiungere la post season. Nell’altra partita, vittoria pesantissima dela Castellammare con la Juve Stabia. I calabresi vincono 1-0 ...

Advertising

blab_live : #SerieA, #MilanSassuolo @acmilan @SassuoloUS Pioli cerca il tris di vittorie. Probabili formazioni, #pronostico e… - nicolagiordano : @CozAndrea -> 1 - Tanta esperienza anche internazionale. 2 - Capacità di far giocare bene una squadra molto tecnica… - sportli26181512 : Milan-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari: Il Milan cerca il quinto risultato utile consecutivo per m… - BasketMagazine : New post: Serie A, ipotesi di stop del campionato ed accesso ai playoff in base alla percentuale di vittorie e scon… - homewithlliam : RT @AweSimo8: Squadra che era spacciata l’anno precedente che si salva inanellando una serie di vittorie sul finale di stagione, parte per… -